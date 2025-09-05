Окръжната прокуратура в Русе ще ръководи делото за побоя над комисар Кожухаров, съобщиха от държавното обвинение.

Вчера, 4 септември, е започнало разследване на случай на хулиганска проява, осъществена на територията на гр. Русе, на публично място и в централната част на града.

Установено е, че четири лица са нанесли побой на двама души при опит да бъдат предупредени да прекратят хулиганските си действия.

Наказателното производство е започнало по неотложност за извършени престъпления, касаещи нарушаването на обществения ред и делото е било възложено за наблюдение на прокурор от Районна прокуратура – Русе. Разследването се извършва от екип следователи от Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Русе.

В края на вчерашния ден и днес – 05.09.2025 г. се събраха и приобщиха по делото множество доказателства, сред които видеозаписи от охранителни камери, показания на свидетели и медицинска документация, която наложи преквалифициране на престъплението. При тези обстоятелства и съобразно правилата на процесуалния закон делото е подсъдно на Окръжен съд – Русе.

С постановление от 05.09.2025 г., прокурор от Окръжна прокуратура – Русе е приел делото и е дал указания как следва да продължи разследването. Към момента наблюдаващият прокурор е приел, че безспорно са доказани две престъпления - хулиганство и причиняване на тежка телесна повреда на полицейски орган.

Престъплението по чл. 325, ал. 2, пр. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК е осъществено от четирите лица при условията на съизвършителство и се изразява в непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - предизвикателно, дръзко и арогантно на публично място са псували и обиждали лицата, които са се опитали да спрат действията им - директорът на ОД на МВР – гр. Русе и негов съсед – Г.Д. – на 36 години, като безпричинно са им нанесли множество удари по крайниците и тялото. Това престъпление по своето съдържание се отличава с изключителен цинизъм и дързост съобразно критериите на обществото и закона.

Престъплението по чл. 131, ал. 2, т. 1 вр. ал. 1 т. 12 вр. чл. 128, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК. е извършено от две лица и при него е причинена тежка телесна повреда, изразяваща се в постоянно общо разстройство на здравето на Н.К., което е опасно за живота му. Побоят е нанесен от извършителите с ясното съзнание, че пострадалият е действал като полицейски орган, тъй като с цел да прекрати побоя над Г.Д. пострадалият се е представил като полицай - Директор на ОД на МВР – гр. Русе.

До момента към наказателна отговорност са привлечени четири лица:



– В.И. на 19 години, за извършено от него престъпление по чл. 325, ал. 2, пр. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК.;

- К.Г. – на 18 години, за извършено от него престъпление по чл. 325, ал. 2, пр. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК.;

- Ж.К. на 18 години, за извършени от него две престъпления – по чл. 325, ал. 2, пр. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК и чл. 131, ал. 2, т. 1 вр. ал. 1 т. 12 вр. чл. 128, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК и

- С.А. – на 15 години, за извършени от него като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното, можещ да ръководи постъпките си две престъпления – по чл. 325, ал. 2, пр. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК и чл. 131, ал. 2, т. 1 вр. ал. 1 т. 12 вр. чл. 128, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

Пълнолетните извършители са задържани до 72 часа, а непълнолетният извършител – до 48 часа, до довеждането им пред съда.

На 06.09.2025 г. Окръжна прокуратура-Русе ще внесе искане до Окръжен съд – Русе за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо всеки от извършителите на описаните престъпления.

По случая бе даден брифинг, в който участваха Мирослав Маринов, зам.-окръжен прокурор и говорител на Окръжна прокуратура-Русе и комисар Александър Ковачев, зам.-директор на ОД МВР-Русе.