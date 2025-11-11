Арестуваха жена за въоръжен грабеж във Варна

Варненка на 52 години е задържана, след като извършила въоръжен грабеж, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
В неделя жената нахлула в супермаркет, заплашила продавачката с газов пистолет е взела оборота от над 400 лв.
Ден по-късно била открита и задържана, а по случая е образувано досъдебно производство.
До момента извършителката не е имала криминални прояви.
С чисто досие е и друг заловен за кражба от търговски обект мъж на 36 години.
Той влязъл с взлом в магазина и задигнал хранителни продукти и монети от касата.