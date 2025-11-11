Съдът прати в ареста мъж, който системно следил бившата си

По искане на Софийската районна прокуратура (СРП) Софийският районен съд (СРС) наложи мярка за неотклонение "задържане под стража" на 29-годишен мъж, който системно е следил жена в София, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Обвиняемият Р. Я. е следил жената, с която преди време е имал връзка, на различни дати в периода от октомври до ноември т.г. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 144а, ал. 1, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на прокурор обвиняемият, който е осъждан, е бил задържан за срок до 72 часа. Мярката подлежи на обжалване пред Софийския градски съд.