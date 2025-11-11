Бащата на Сияна поиска оставката на шефката на ВКС: Сменя убежденията си като тогата, с която правораздава

Таткото на убитата на пътя в края на март 13-годишна Сияна - Николай Попов, поиска оставката на шефката на ВКС Галина Захарова.

Причината - системно оправдаване на пътните убийци, както и оневинените вчера, 10 ноември, бивши полицейски служители, ескортирали дрогиран и пиян водач, причинил ПТП, което завърши със смърт на невинен човек.

Попов припомня в свое изявление, че през 2024 г. по време на Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС се приема тълкувателно решение, което декриминализира т.нар. „класическо лихварство“ – предоставянето на заеми със собствени пари срещу лихва, регламентирано в чл. 252, ал. 1 от Наказателния кодекс.

"Върховните съдии всъщност променят собствената си дългогодишна съдебна практика, при която по наказателен път се преследваха т.нар. „лихвари“. Според достоверни източници това решение логически обслужва интересите на един определен човек. Целта е да бъде изваден чист от всичко дела срещу него. Всички знаем как действат лихварите – насилие, заплахи, тормоз. Те са и основен инструмент за купуване на гласове. Буквално стълб в престъпната схема за изборни манипулации, а от дейността си печелят на черно стотици милиони", коментира Попов.

Темата бе разгледана обширно и в онлайн изданието на вестник "Труд" на 10 ноември със заглавие: "Срещу 4500 лв. заем, губиш апартамент".



В публикацията си почерненият баща напомня, че няколко пъти е искал среща със Захарова, за да обсъдят заедно проблемите на съда при гледането на дела с катастрофи, завършили с жертви, но до днес тя не е приела да се види с него очи в очи.

Ето и цялото изявление на Попов:

"Колко „вътрешни убеждения“ имат съдиите и как ги сменят - като тогите, с които правораздават.

Вчера разбрахме, че обвинените полицаи, които ескортирали дрогиран пътен убиец, са оправдани. От справедливия български съд, разбира се.

В същото време разбираме, че наказателен съдия №1 - Галина Захарова, която категорично отказва да се срещнем, за да обсъдим проблемите на съда и делата за убитите на пътя деца… имала две „вътрешни убеждения“ и си ги сменяла, както си поиска.

На 14 март 2024 г. Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС приема тълкувателно решение, с което декриминализира т.нар. „класическо лихварство“ – предоставянето на заеми със собствени пари срещу лихва, регламентирано в чл. 252, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Върховните съдии всъщност променят собствената си дългогодишна съдебна практика, при която по наказателен път се преследваха т.нар. „лихвари“.

Съдия Мина Топузова не се съгласява с решението на мнозинството, начело със съдия №1 Галина Захарова, чиято роля в обръщането на съдебната практика се оказва ключова.

Според достоверни източници това решение логически обслужва интересите на един определен човек. Целта е да бъде изваден чист от всичко дела срещу него.

Всички знаем как действат лихварите – насилие, заплахи, тормоз. Те са и основен инструмент за купуване на гласове. Буквално стълб в престъпната схема за изборни манипулации, а от дейността си печелят на черно стотици милиони.

Такъв съд ли искате вие?

Такъв съд ли заслужаваме?

Това ли е справедливостта?", запита публично Попов.