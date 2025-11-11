Нападение с нож в заложна в къща в Тетевен

45-годишен мъж е нападнал с нож служител на заложна къща в Тетевен при опит да открадне пари. Инцидентът е станал в понеделник около 16.00 ч. Извършителят е задържан от полицията.

Той е криминално проявен от село Глогово. При опит да отнеме оборота, последвало е сбиване между него и служителя на обекта. Нападателят е нанесъл с нож няколко прорезни рани на служителя, който е напуснал магазина.

Пострадалият е прегледан във филиала на Спешна помощ и е освободен за домашно лечение.