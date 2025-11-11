Пожар в детска градина в Кърджали

Няма пострадали хора

Пожар избухна в детска градина в Кърджали на 10 ноември, съобщиха от полицията. Огънят е тръгнал от котелното отделение на сградата.

Няма пострадали деца или персонал. Ръководството на градината и преподавателите своевременно са евакуирали децата.

На място са пристигнали шестима огнеборци с два противопожарни автомобила, както и три леки автомобила с четирима служители. Пожарът е потушен, като причината е техническа неизправност. При инцидента са изгорели горелка и прозорци, а около 200 кв. м стени са опушени.