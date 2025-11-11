Газова бутилка избухна в Русенско, мъж и жена пострадаха

Мъж и жена пострадаха при инцидент с газова бутилка в къща във Ветово, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на 10 ноември, когато по време на използване на туристическа газова бутилка се е получило изтичане на газ, който впоследствие се е възпламенил.

При пожара са пострадали двама души – мъж на 62 години и жена на 76 години. Те са получили изгаряния и са транспортирани в болница за лечение. Освен това в помещението са нанесени материални щети по мебели, шкафове и таван.

Според първоначалната информация причината за инцидента е неправилно използване на нагревателното устройство.