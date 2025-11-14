Архитекти от Нова Зеландия питат за конкурс в Бургас

Автор: Мария Кехайова, "Труд news", Бургас
България

Търси се проект за преобразяване на "Дупката"

Архитекти от Нова Зеландия се интересуват от конкурса, който Община Бургас обяви на международно ниво за проект за преобразяване на „язва“ в центъра на града. Става дума за огромен ров, който стои от години до площад „Тройката“ и местните хора наричат „дупката“. Навремето там е било планирано да има Градски универсален магазин, но проектът така и не се е осъществил. Сега чрез конкурса ще се избере най-добрата идея за това какво да бъде реализирано на общинския терен.

Конкурсът е в разгара си. Постоянно се получават запитвания от участниците относно заданието, което е ясно разписано и конкретизирано. Имаме международни запитвания от архитектурни студиа чак от Нова Зеландия, съобщиха от Общината. Конкурсът трябва да приключи до края на януари 2026 г.

Надеждата е новото „бижу“ на Бургас, на терена на „дупката“, да бъде такова, което да се превърне в емблема на града. След проведени обсъждания с бургазлии, архитекти и художници, надделява мнението, че на мястото на настоящия грозен терен трябва да изникне красив и модерен парк.

Затова заданието е формулирано като конкурс за „Парк зона 3“. Тя е вдъхновена от съчетанието между парково пространство, културни събития и административни услуги, като подчертава трите функции на живото градско пространство.

Още от (България)

Най-четени

Мнения