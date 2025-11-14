Архитекти от Нова Зеландия питат за конкурс в Бургас

Търси се проект за преобразяване на "Дупката"

Архитекти от Нова Зеландия се интересуват от конкурса, който Община Бургас обяви на международно ниво за проект за преобразяване на „язва“ в центъра на града. Става дума за огромен ров, който стои от години до площад „Тройката“ и местните хора наричат „дупката“. Навремето там е било планирано да има Градски универсален магазин, но проектът така и не се е осъществил. Сега чрез конкурса ще се избере най-добрата идея за това какво да бъде реализирано на общинския терен.

Конкурсът е в разгара си. Постоянно се получават запитвания от участниците относно заданието, което е ясно разписано и конкретизирано. Имаме международни запитвания от архитектурни студиа чак от Нова Зеландия, съобщиха от Общината. Конкурсът трябва да приключи до края на януари 2026 г.

Надеждата е новото „бижу“ на Бургас, на терена на „дупката“, да бъде такова, което да се превърне в емблема на града. След проведени обсъждания с бургазлии, архитекти и художници, надделява мнението, че на мястото на настоящия грозен терен трябва да изникне красив и модерен парк.

Затова заданието е формулирано като конкурс за „Парк зона 3“. Тя е вдъхновена от съчетанието между парково пространство, културни събития и административни услуги, като подчертава трите функции на живото градско пространство.