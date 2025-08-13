Банкер забрави паролата си за крипто портфейл с над 1 милиард долара

Още по темата: Мъж иска да купи градското сметище заради изхвърлени по грешка хиляди биткойни 10.02.2025 21:48

Рейн Лохмус, съосновател на една от най-големите частни банки в Естония, LHV Bank, е загубил достъп до портфейл с криптовалута Ethereum (ETH) на стойност 1,16 милиарда долара по текущия курс, съобщава РБК.

През 2015 г. той е похарчил 75 000 долара за криптовалута по време на първично предлагане на монети (ICO) на цена от около 30 цента, но след известно време е загубил ключа към портфейла. През 2023 г. естонецът коментира, че не може да възстанови достъпа. Според него в средата на 2010-те хардуерните портфейли все още не са били широко разпространени и въпросите за сигурното съхранение на цифрови активи не са вълнували почти никого.

Портфейлът с 250 000 ETH, е останал неактивен и от този адрес не са извършвани изходящи транзакции. Днес, при обменен курс на Ethereum от над $4600, стойността на активите на Лохмус надхвърля 1,15 милиарда долара.

Подобна история се случи и с британеца Джеймс Хауелс, който загуби твърд диск с ключове за биткойни на стойност над 900 милиона долара. През 2009 г. той доби над 7,5 хиляди биткойна, а през 2013 г. приятелката му случайно изхвърли устройството. Оттогава той се опитва да получи разрешение за разкопки на сметище в град Нюпорт, където смята, че се намира устройството.