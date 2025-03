Белият дом: Разговорът между Тръмп и Путин "върви добре" и продължава

Разговорът между руския президент Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп продължава от 17:00 часа московско време (10:00 часа вашингтонско време) и върви добре, каза във вторник помощник-началникът на Белия дом и заместник-началник на администрацията Дан Скавино.

"Случва се сега – президентът Тръмп в момента е в Овалния кабинет и разговаря с руския президент Владимир Путин, започвайки в 10:00 ч. Разговорът върви добре и все още продължава", написа Скавино на страницата си в платформата Х.

Само преди минута (в 17:34 ч. българско време) той уточни, че разговорът между двамата лидери продължава и в този момент: "Актуализация: Обаждането все още е в ход...".

