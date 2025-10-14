Бихме Молдова при 19-годишните

Селекцията на България U19 победи с 2:0 във втората си среща като гост на Молдова.

Точни за селекцията на Атанас Рибарски бяха Стивън Стоянчов в 41-ата и Мартин Димитров в 87-ата минута.

В първия двубой между двата тима на 11 октомври България загуби с 1:0 след попадение в 92-ата минута на двубоя.

Това бяха дебютни повиквателни за новия треньор на „лъвчетата“, който направи неофициален дебют, след като бе назначен от Българския футболен съюз по-рано този месец. Проверките се явяват генерална репетиция преди задаващите се европейски квалификации през ноември, съперници в които са Унгария, Франция и Фарьорски о-ви.

Състав на България U19 от втория двубой с Молдова: 1.Пламен Пенев (В), 2. Валери Владимиров, 3. Мартин Георгиев, 6. Абдула Кичуков, 7. Кристиян Горанов (10. Мартин Пейчев 25‘ (17. Борис Тодоров 75‘) ), 8. Кристиян Ирмиев (5. Мартин Димитов 86‘), 9. Стивън Стоянчов, 11. Васил Каймаканов (К), 13. Наско Янев (22. Максим Минков 45‘), 14. Севи Ирдиз, 15. Симеон Цанев

Разширен състав България U19

Вратари: Стефан Смъркалев (Вердер Бремен), Пламен Пенев (Лече)

Защитници: Наско Янев (Лудогорец Разград), Божидар Петров (ЦСКА София), Валери Владимиров (Милан), Валентин Кърчев (Лудогорец Разград), Симеон Цанев (Падерборн), Мартин Георгиев (Ботев Пловдив), Мартин Димитров (Сампдория)

Полузащитници: Кристиян Ирмиев (Кьолн), Антонио Марков (Словачко), Абдула Кичуков (ЦСКА София), Мартин Пейчев (Уест хям), Борис Тодоров (Славия), Кристиян Горянов (Каляри)

Нападатели: Стивън Стоянчов (Етър Велико Търново), Васил Каймаканов (ЦСКА София), Севи Идриз (Локомотив Пловдив), Стивън Гаоте (Рен), Максим Минков (Лече)