Обратно в играта: България на Янчев изнесе лекция на Чехия

Младежкият национален отбор на България надви Чехия с 2:1 в европейска квалификация в Пазарджик. Младите "лъвове" осъществиха обрат на стадион "Георги Бенковски" за първи успех под ръководството на новия селекционер Тодор Янчев.

Халфът на АЗ (Алкмаар) Матей Син изведе гостите след половин час игра, след като се озова сам срещу вратаря Пламен Андреев, след което стреля безпощадно. 120 секунди по-рано Петко Панайотов бе отправил коварен изстрел, който бе париран от стража на чехите Ян Коутни.

И все пак играчите на Тодор Янчев успяха да се върнат в срещата още преди почивката. Още в 34-ата минута обичайният заподозрян Никола Илиев бе намерен на втора греда, където безпроблемно овладя, след което разстреля вратаря на съперника - 1:1.

След почивката родните национали продължиха да играят по-агресивно в офанзивен план. 10 минути след почивката Кристиян Балов бе близо да се разпише, но ударът му мина покрай вратата. В 63-ата минута Тодор Иванов пък нацели гредата на Чехия. Последваха страхотни положения пред Петко Панайотов и Борислав Рупанов, които също не съумяха да се разпишат. И все пак България стигна до попадения 5 минути преди края, когато именно играчът на ЦСКА. Панайотов се възползва на пас от Балов, за да простреля Коутни.

Родните национали вече имат 7 точки и се доближиха на 2 от Чехия. В същото време Шотландия стъпи накриво в Баку при зрелищно 3:3 с Азербайджан. Именно в Глазгоу е следващият ни двубой. Лидер е Португалия с 4 от 4, а групата ни включва по общо 10 срещи.