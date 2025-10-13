Селекционерът на България: Ще дойде и хубавото време

Александър Димитров, селекционерът на България, е уверен, че рано или късно ще дойдат и хубавите времена за трикольорите. Специалистът говори пред медиите в навечерието на визитата на Испания във Валядолид и дни след тежката загуба с 1:6 от Турция в София в неговия дебют.

"Работим и по подготвянето на отбора, и по вдигането. Наясно сме, че ще ядем много шамари, знаем къде се намираме. Имаше позитивни неща в тяхното представяне. Имаше и позитивни неща, гледаме да се фокусираме повече върху тях."

"Работихме върху психическото и физическото възстановяване. Не заслужавахме такава загуба. Това е най-голямото поражение в моята практика. Разбира се, започваме и тактически да работим, за да се противопоставим на най-добрия отбор в света."

"Не казвам, че е лесно, но това е част от нашата работа. Бяхме наясно, че се изправяме срещу някои от най-добрите футболисти. След всяко лошо време идва и хубаво. А то неминуемо ще дойде с целенасочена и честна работа."

"Ще има промени в състава с оглед физическото състояние и тактическата постройка за двубой."

"Сигурен съм, че Испания ще излезе с най-доброто в момента. Имат ключови липси, но те са заменими заради големия избор. Не вярвам, че ще има ротации за игрово време, а ще се търси максимума."

"Имаме стратегия и за двата мача, това, че един състезател не е взел участие в даден мач, не значи, че няма да играе изобщо. Затова и във втория мач това ще е водещото. Тук вече играе роля и възстановяването."

"Резултатът е важен, разбира се. Иска ми се да избягаме от този в София срещу Турция. Иска ми се дадем повече от срещата с Турция, имаме повече потенциал."