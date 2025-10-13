Александър Димитров с коментар за Виктор Попов

Селекционерът на България Александър Димитров коментира ситуацията с бранителя Виктор Попов. Играчът на Корона си вкара автогол срещу Турция, довел до срив в играта на трикольорите при загубата с 1:6 в София. С контузия пък е неговият конкурент Иван Туэицов, което наложи спешна повиквателна за младежкия национал Мартин Георгиев.

"Така е, в българското първенство няма комплексни бранители на тази позиция. Психическото му състояние не беше добро, но той е млад футболист, има накъде да се развива. Виктор Попов влиза в нашите планове и трябва да излезе в тази ситуация, който не играе, той не бърка. Ние като треньори трябва да му помогнем", обясни Димиров от Валядолид.