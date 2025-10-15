Димитров притеснен от тенденция при националите

Селекционерът на България Александър Димитров изрази загриженост за притеснителна тенденция в националния тим - многото допуснати попадения през вторите полувремена в отделните мачове. Той говори след 0:4 от Испания във Валядолид.

"Срещу Испания шамарите винаги са силни. Искам да поздравя младежите за престижната победа над Чехия. И в двата мача съм много разочарован от резултатите. Влязохме след тежка загуба и беше труден моментът. Виждам психологически проблеми. Постараха се максимално, влязоха със самочувствие, агресия, на 90% спазиха тактическата дисциплина. Можеше да отбележим 1-2 гола."

"Има психологическо напрежение. Много загуби се насъбраха. Освен на контра, идеята бе да изнесен играта, да играем повече време в тяхната половина. Ужасяваща преса на Испания, не ни даваха да вземем решения."

За разликите в класите между младежите и първия отбор, Димитров призна: "Това е въпрос, който подлежи на много голяма дискусия. Върви се в този път с правилото за четиримата българи. Оптимист съм, да, има разлика, но с вкарването на повече млади играчи ще се опитаме да стопим тази разлика без да забравяме по-опитните да помогнат на младите да се адаптират. Много съм доволен от младите, които се включиха и в двете срещи, както и дебютантите."

"Грешки на растежа, нямаше какво да направи Чернев при автогола. Дузпата бе лека. И срещу Турция допуснахме гол в продължението."

По отношение на многото голове след почивката в отделните мачове, селекционерът призна: "Ще анализираме тепърва спрямо и физическите резултати, които са дали играчите. Не само на физиката, може би и на ментална подготовка и на психическа устойчивост го отдавам."