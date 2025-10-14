Не се разминахме с разгрома и във Валядолид

Европейският шампион Испания надви безпроблемно България с 4:0 в световна квалификация, като при определени обстоятелства резултатът можеше да бъде и по-внушителен. Броени дни след 1:6 от Турция, тимът на Александър Димитров видимо стоеше по-добре на терена, но разликата в класите бе огромна. За капак и капитанът Кирил Десподов изпусна на два пъти перфектни положения, останал очи в очи с вратаря на домакините Унай Симон. На свой ред "Ла Роха" вкара три от четирите гола след почивката, за да затвърди впечатлението, че вторите 45 минути се превръщат в сериозен проблем за трикольорите.

Селекционерът ни направи общо 8 промени спрямо тежкото крушение от Турция с 1:6 в София. Под рамката застана Светослав Вуцов, заменил Димитър Митов. В отбрана "оцеля" единствено Петко Христов. Като десен бек заигра Мартин Георгиев, за когото това бе дебют. Христов си партнираше с още един защитник, за когото това бе първи мач - Атанас Чернев, а вляво бе Димитър Велковски. За играча на Арда това бе мач №10 за България.

В халфовата линия Димитров заложи на Филип Кръстев, Илия Груев и изненадата Станислав Шопов. По крилата действаха Радослав Кирилов и Мартин Минчев, а на върха на атаката бе капитанът Кирил Десподов.

Началото на двубоя бе повече от очаквано - европейският шампион се настани трайно в половината на трикольорите, създавайки положение пред положение пред Светослав Вуцов. Вратарят на Левски отразяваше всеки един от тях. В 18-ата минута стражът неутрализира и Саму, останал непокрит в наказателното поле. Последваха куп ситуации пред вратата на България, а играчите на Димитров рядко успяваха да задържат топката. В 19-ата минута "Ла Роха" удари и греда чрез Мартин Субименди.

10 минути преди почивката резонното се случи и Испания стигна до попадение. Бранителят Робин Льо Норман, който продължи към Мерино, вкарал с глава отблизо.

И все пак България имаше своята златна възможност, след като в 41-ата минута Шопов изведе Десподов зад отбраната, нападателят на ПАОК имаше възможност да прехвърли скучаещият до този момент вратар на домакините Унай Симон, но предпочете да напредне, след което стреля встрани от целта.

С нищо ситуацията не се промени през вторите 45 минути, а Вуцов продължи да бъде най-заетият от родните футболисти, избивайки на два пъти удари на Мерино и Борха Иглесиас. В 57-ата минута звездата на Арсенал вдигна на крата публиката на "Хосе Сория", след като получи перфектен пас от Грималдо и с глава удвои аванса на домакините.

Още преди да е изтекъл и час игра Десподов имаше нова 100% ситуация да върне България в мача, след като отново бе изведен сам срещу Симон, този път от Филип Кръстев, но стреля в аут. Скоро след това Радослав Кирилов отправи хубав шут по диагонала, но и той не намери очертанията.

В 65-ата минута Димитров прибегна до тройна смяна - Владимир Николов, Марин Петков и Здравко Димитров смениха Кирил Десподов, Радослав Кирилов и Мартин Минчев. И това обаче не промени коренно представянето на България в офанзивен план.

Вместо това Вуцов бе принуден да извади топката за трети път от своята врата, след като Мартин Георгиев наивно я загуби, Алеиш Гарсия центрира остро пред вратарското, където Чернев я вкара в собствената си врата.

В края на мача и друг дебютант сбърка, след като Мартин Георгиев свали в наказателното поле Мерино, а главният съдия посочи бялата точка. Зад топката застана Микел Оярсабал, който бе безпогрешен - 4:0.

Испания - България 4:0

2:0 Мерино (34, 56), 3:0 Чернев (79-авт), Оярсабал (90-д)

ИСПАНИЯ: 23. Унай Симон (к) – 12. Педро Поро, 3. Робин Льо Норман, 10. Аймерик Лапорт, 17. Алехандро Грималдо – 6. Микел Мерино, 18. Мартин Субименди, 20. Педри – 21. Микел Оярсабал, 19. Саму, 16. Акекс Баена

Резерви: 13. Алекс Ремиро (вр), 1. Давид Рая (вр), 4. Пау Кубарси, 5. Даниел Вивиан, 14. Маркос Йоренте, 22. Марк Кукурея, 2. Хорхе де Фрутос, 7. Йереми Пино, 8. Алейш Гарсия, 11. Хесус Родригес, 15. Пабло Бариос, 9. Борха Иглесиас

Селекционер: Луис де ла Фуенте

БЪЛГАРИЯ: 21. Светослав Вуцов – 20. Мартин Георгиев, 15. Петко Христов, 3. Атанас Чернев, 22. Димитър Велковски – 4. Илия Груев-младши, 14. Филип Кръстев, 23. Станислав Шопов – 17. Мартин Минчев, 11. Кирил Десподов (к), 10. Радослав Кирилов

Резерви: 1. Димитър Митов (вр), 13. Димитър Шейтанов (вр), 2. Симеон Петров, 6. Виктор Попов, 5. Кристиан Димитров, 12. Росен Божинов, 8. Андриан Краев, 7. Здравко Димитров, 16. Марин Петков, 19. Кристиян Стоянов, 18. Ивайло Чочев, 9. Владимир Николов

Селекционер: Александър Димитров