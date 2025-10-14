Бивш халф на Левски стана треньор в Исландия

Бившият футболист на Левски, Берое и Локомотив (София) Тодор Христов бе назначен за треньор на Хьотур/Хугин. Договорът на българина с клуба от Исландия е за следващите три години. Хьотур/Хугин завърши на последно място във втора дивизия това лято със само 17 точки от 22 мача. Целта пък е бързо завръщане във второто ниво на местния футбол.

Христов стъпва в Исландия за пръв път през 2014 година, където подписва с местния Викингур, но като футболист. По-късно играе и за Енхиери. През 2020 година спира с футбола и изкарва треньорски курс, за да се сдобие с Лиценз „А“ и да тръгне по изцяло нов път. През последните години той бе треньор в школата на ÍBV, където по-късно застана начело и на женския им отбор.