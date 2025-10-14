Лошо, по-лошо, най-лошо, визита на Испания

Националният отбор на България има наглед невъзможна мисия във Валядолид. Тимът на селекционера Александър Димитров гостува на европейския шампион Испания в четвъртата си световна квалификация. Път за трикольорите към Мондиал 2026 няма след три последователни крушения и обща голова разлика 1:12. На стадион "Хосе Сурия" нашите гостуват след 1:6 от Турция в София.

За капак селекционерът на България е с лимитиран избор в отбрана, след като Иван Турицов се контузи, Виктор Попов също не е в оптимална физическа и психическа форма след мача в събота. На пожар бе извикан Мартин Георгиев, който е и фаворит за десен бек срещу Испания.

Испанците са в серия от 28 официални мача без загуба, но сега имат сериозни кадрови проблеми. Аут за мача с България са Ламин Ямал, Феран Торес, Дани Олмо, Нико Уилямс, Дани Карвахал, Гави, Родри и бранителят Дийн Хаусен.

"Имаме състав от фантастични играчи и който и да излезе, е на изключително ниво. Имам представа за отбора, който ще изложа срещу България“, започна селекционерът Луис Де ла Фуенте преди квалификацията.

Статистиката също не е на наша страна. За близо 100 години имаме само 2 отбелязани гола. И двата паднаха през 90-те - Христо Стоичков вкара за 1:1 на Евро 96, а Емил Костадинов се разписа при тежко 1:6 на Мондиала във Франция, последният такъв, на който участвахме.

Именно от "Ла Роха" е и най-голямата ни загуба след 0:13 в Мадрид през далечната 1933 година.