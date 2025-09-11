Близо един милион лева санкции не спират проблема с боклука във Варна

Само 5 камиона извозвали сметта в края на август, в новия договор ще има техника и за курортите





Фирмата, която извозва сметта във Варна, е понесла от началото на годината 955 000 лв. санкции за просрочване на графици, а само за седмица в края на август наложените й глоби са били 123 000 лв. Това съобщи зам.-кметът Илия Коев на заседание на комисията “Благоустройство и комунални дейности” към местния парламент, на което бе обсъдена кризата с боклука в лятна Варна.

Най-остра е била тя в районите “Одесос”, “Приморски” и двата курортни комплекса на север от града. “Ситуацията настъпи на 23 август. Пет от камионите на фирмата аварираха и останаха само 5 камиона, които не можеха да поддържат нормалните графици на сметоизвозване. Имаше недопустимо струпване на отпадъци, което е нарушение на договора. След санкциите и разговори фирмата осигури подизпълнител с 4 камиона и положението полека се нормализира”, обясни Коев.

Той допълни, че през сезона 20 служители на общината са били изкарани на терен из всички части на града, за да следят за нарушения на граждани и фирми, тъй като еколозите по райони са малко, а част от тях изпълняват и други функции.

Коев подчерта, че Варна се разраства, а при сключването на настоящия договор с една единствена сметопочистваща фирма този фактор не е бил отчетен и затова техниката вече не стига. Контрактът изтича догодина. Предсрочното му прекратяване би довело до неустойки и до огромна криза със сметоизвозването, докато се намерят нови изпълнители, посочи зам-кметът.

Той призна, че процедурата за подаване на сигнали на общинския сайт от граждани за преливащи контейнери или засечени нарушители е тромава, защото те трябва да минат през деловодството и да се разпределят. Затова по идея на кмета на район “Аспарухово” Ивайло Маринов вече има вайбър платформа, в която са включени зам.-кметът, районните кметове, еколозите и представители на сметопочистващата фирма. Тя работи много по-бързо и сигналите се отработват за часове, каза Коев.

По думите му администрацията ще предложи в следващия договор за почистване на Варна да бъде включено изискване курортите Св. Св. Константин и Елена и Златни пясъци да бъдат обособени в отделна позиция, за която да се предвиди допълнителна техника. Бъдещият договор трябва предварително да бъде обсъден и с Общинския съвет, за да се избегнат досегашните грешки, настояха съветниците. Зам.-кметът им даде и идея за размисъл - подобно на чужбина, и във Варна подалите сигнали граждани да получават процент от наложената на нарушителя глоба.

