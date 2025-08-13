Бойкот е поредният проблем в ЦСКА от началото на сезона. Лубмард Делова не желае да играе повече при „червените“ и настоява да бъде продаден. Подобно желание по-рано през сезона имаше и Джеймс Ето'о, но камерунецът поомекна.

Резард Кащанджзева, мениджър на Делова, призна пред агенция „Блиц“, че повече защитникът няма да тренира с ЦСКА. Три са отборите, които искат да купят косоварския национал. Единият със сигурност е саудитският Ал Наджма, но има и още два. В договора на Делова има откупна клауза от 900 000 евро. Саудитите са готови да я платят, както и да дават по 70 000 евро заплата. Делова обаче предпочитал да остане в Европа.

Косоварят е най-добрият бранител в ЦСКА от началото на сезона и може би единственият, който рядко прави грешки. Клубът вече освободи за слабо представяне Лиъм Купър. Така опциите пред треньора Душан Керкез съвсем се смаляват. Като задължително ще стане участието на привлечения през лятото Теодор Иванов, за което и феновете непрекъснато настояват. ЦСКА още няма победа от началото на сезона.

В същото време клубът чества своя първи капитан Нако Чакмаков. Легендата трябваше да навърши 104 години. С лентата Чакмаков изведе ЦСКА до първата титла на 9 септември 1948 г.