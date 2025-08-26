Бургаският квартал "Сарафово" ще има втори вход

Изготвят план за улична регулация в морския квартал

Извънредна докладна записка, която ще ускори процедурата по изграждането на втори вход/изход на кв. „Сарафово“ беше приета на заседанието на Общинския съвет в Бургас във вторник. Тя беше внесена от кмета Димитър Николов и е свързана с изготвянето на нов Подробен устройствен план – План за улична регулация.

Вторият вход/изход е към републикански път I-9 “Бургас-Слънчев бряг“ и се изгражда по искане на жителите на квартала, които инициираха и подписка.

Община Бургас вече е изготвила техническо задание за проектирането на новите пътни връзки и технически проект за реализиране на втория вход/изход при местността „Манастирското“.

Това ще облекчи интензивността на движение на единствения към момента достъп до квартала.

Новото транспортно обслужване на кв. Сарафово ще се осъществява еднопосочно в посока Бургас – Поморие. Ще има кръстовище към съществуващата улична мрежа и обслужваща улица.

За да се осъществи проекта обаче е необходимо изменение на част от действащата регулация. За това и кметът Николов поиска от съветниците да дадат разрешение за изготвянето на нов ПУП – План за улична регулация. Предложението му бе подкрепено единодушно.