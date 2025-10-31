Бургаският клуб по подводен риболов „Черноморец“ отива на световно в Бразилия

Състезателите от бургаския клуб по подводен риболов „Черноморец“ спечелиха титлата на Държавното първенство в този спорт. Тя е 38 поредна за отбора, като този път състезанието се проведе в акваторията на Приморско.

Като първенец в страната клубът ще има уникалната привилегия да замине за Бразилия, където през месец ноември ще се проведе и Световното първенство по подводен риболов.

Националите ни, водени от капитана Валентин Люцканов, ще се борят за достойно класиране на страната ни във водите на Южния Атланти, предаде кореспондента на "Труд news" за региона.

На състезанието в Приморско уловът се състоеше основно от морски врани, платерина и кефал, лабриди, минокопи.

Състезателната 2025 г. бе една от най-силните за капитана на националния ни отбор и състезател на "Черноморец" Валентин Люцканов.

След проведените 9 турнира през годината той безапелационно завоюва купа „България“, като си осигури трофея още кръг преди края на надпреварата, който е 5-ти за него.

С резултатите от купа „България“ и Държавното първенство състезателят на бургаския „Черноморец“ за 11-ти път стана абсолютен шампион за годината с рекорден четирицифрен резултат.