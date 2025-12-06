Бургас празнува Никулден под дъжда

Бургас отпразнува Никулден в дъжновния 6 декември. По стара традиция с хвърляне на венци и цветя в морето бе почетена паметта на загиналите рибари и моряци.

Сливенският митрополит Арсений и представители на бургаското православно духовенство отслужиха заупокойна молитва на Моста. В церемонията се включиха кметът Димитър Николов, областният управител Владимир Крумов, представители на държавната и местната власт, десетки граждани.

В шествието с иконата на св. Николай Чудотворец участва представителна част от военноморските сили, която в края на процесията изпълни традиционния ритуал по хвърляне на венец в морските води в памет на загиналите моряци и рибари.

3-месечният Никола е най-малкият именик, който се включи в традиционната златна“ снимка пред Община Бургас. Въпреки лошото време, десетки бургазлии, които носят името на Свети Никола се събраха, за да споделят празника си. Малката Никол, която е на годинка и 4 месеца позира в ръцете на дядо си Николай. 82-годишната Николина Попова пък е най-възрастната участничка във фотоса. В снимката по традиция се включва и кметът Димитър Николов.

Всички участници ще могат да си вземат безплатно копие от кадъра на 9 декември, вторник, от щанда на общинското социално предприятие "Морски знаци".

Тази година точният брой на имениците на територията на община Бургас е 7 335, а в града – 5 748. Най-възрастният от тях е 97-годишният дядо Никита Зиновски, а най-малкият е Николай Василев, роден едва преди 2 дни.

Рано сутринта празникът започна с плуване в морето, заедно с шампиона Цанко цанков, а други бургазлии избраха да отидат на фитнеса на открито до ресторант "Нептун", заедно с легендата Йордан Йовчев.

В града бе раздаден курбан за здраве и благоденствие. За целта Общината бе осигурила 2 тона риба.

На сесия на Общинския съвет пък бяха връчени званията на новите почетни граждани, сред които Руси Чанев, Димитър Рачков и др.