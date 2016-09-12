Глобиха с половин милион завода "Монтюпе" в Русе

Акт в размер на 500 000 лева - за нарушаване на условията в комплексното разрешително за изпускане на неорганизирани емисии в околната среда, ще бъде съставен на завода за алуминиеви автомобилни части на "Монтюпе" в Русе. Това съобщи директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите в града Лилия Атанасова. На пресконференцията присъства и заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков, предаде БНР.

Ще бъде стартирана и процедура за преразглеждане на комплексното разрешително, изготвя се и сигнал до прокуратурата.

Нарушенията са констатирани през уикенда, като за двата дни в екоинспекцията са постъпили общо 45 сигнала за неприятни миризми от русенци.

При обхода служителите на РИОСВ и лично Атанасова са установили визуално изпускане на неорганизирани емисии от покрива на трето хале на завода. Потърсено е било и съдействието на Гранична полиция, като служители с термовизьор са засекли движението на топлинните потоци.

По думите на Атанасова така се доказва, че има неорганизирано изпускане на емисии от това място.

Тя каза още, че ще бъдат ограничени и 108-те вентилационни отвора, през които се изпускат емисиите, като до 26 септември те трябва да бъдат премахнати напълно.

"Ще сезираме и другите компетентни органи да вземат отношение. Този проблем не е само на МОСВ, респективно на РИОСВ", каза Атанасова.

Красимир Живков заяви, че МОСВ е за това да има чуждестранни инвестиции и е за развитие на българската икономика, но при спазване на екологичното законодателство.

"Нарушението е системно. Затова ще бъдат предприети и най-строги санкции", каза Живков.

Френско-българска търговска и индустриална камара излезе днес и с официално становище по темата.

"В момент, в който страната губи чуждестранни инвестиции, които отчитат спад от 18 процента само за последното шестмесечие, е недопустимо един от най-големите инвеститори в страната да бъде неправомерно обвиняван и преследван, в името на това, да се защитават чужди интереси. България е на път да загуби свой основен индустриален инвеститор", казва в изявлението си председателят на УС на ФБТИК Стефан Делае.