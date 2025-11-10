Българи ударно купуват имоти в Гърция

Искат да са близо до морето

Халкидики е номер едно като дестинация

Много българи се интересуват от покупка на имоти в Гърция, казват брокери. Търсенето е главно в Северна Гърция - Халкидики, Олимпийска ривиера, Кавала. Селището Аспровалта между Солун и Кавала се оформя като район с голяма българска общност. На първия ръкав на Халкидики (Касандра) също има места, където много собственици на имоти са българи и сърби.

Повечето българи купуват имоти в Гърция за лично ползване, по-малко го правят с цел отдаване под наем. Северна Гърция е предпочитана от българите, защото до там има бърз достъп с автомобил от София, Пловдив и други български градове. Халкидики е номер едно като дестинация за българските купувачи на имоти. Търсенето е във всички части - както на Касандра и Ситония, така и в частта между Солун и тези два ръкава. По-слабо е в селищата в началото на третия ръкав (Атон), където инфраструктурата е по-слабо развита.

Близостта до морето е най-важният фактор за българите, които търсят имоти в Гърция. Почти всички запитвания са за жилище на пешеходно разстояние от морето, до 500 метра. Ако става въпрос за български семейства с малки деца, тогава търсенето е насочено към райони, които са с хубави пажове, с развита инфраструктура, магазини и ресторанти.

Българите купуват в Гърция предимно апартаменти и по-малко къщи. С повишаването на цените на имотите много хора, които търсеха къщи, се преориентираха към апартаменти.

От 2020 г. досега цените на жилищата в Северна Гърция са се увеличили с 50-70%, като ценовият диапазон е голям. В Солун средната цена на квадратен метър е 2200-2300 евро, а в централните части на града - между 3000 евро и 5000 евро. Все още могат да се намерят имоти на цени под 1000 евро/кв. м - например в селски райони на Олимпийската ривиера.

Обзаведените апартаменти на Халкидики се продават най-често на цени в диапазона между 1700 евро и 4500 евро за кв. м в зависимост от местоположението и състоянието.