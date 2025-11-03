В Солун има имоти за 1500 евро за квадрат

Има добри оферти на острови

Атина е предпочитана от инвеститори

Гръцкият град Солун осигурява чудесни възможности за инвестиции в имоти. Средната цена на апартаментите в Солун е по-ниска, отколкото в столицата Анита, а в квартали като Триандриа, Ставруполи и Неаполи-Сикиес може да бъдат намерени жилища за под 1500 евро на кв. м. Солун е и университетски град, което го прави привлекателен за млади хора и идеален за инвестиции в жилища за отдаване под наем. Освен това, наемите в Солун остават по-достъпни спрямо други големи европейски градове, а качеството на живот е високо.

В Атина апартаментите са по-скъпи, отколкото в Солун, но все още има квартали с цени под 2000 евро на кв. м, като например Кипсели, Панкрати и Екзархия. Атина остава предпочитан избор за покупка на имоти от емигранти и инвеститори заради добрата инфраструктура, близостта до исторически забележителности и оживения пазар на краткосрочни наеми.

Добри възможности за покупка на имоти има и в редица гръцки острови. Сред тях е остров Астипалея. Той е част от Додеканезките острови и впечатлява с традиционна архитектура и природна красота. Средната цена на имотите там е малко над 3000 евро за кв. м, което го прави интересна алтернатива за търсещите почивка далеч от масовия туризъм.

На най-северния остров в Цикладите, Андрос има жилища с цени между 1000 евро и 2500 евро за кв. м. Островът е леснодостъпен от Атина, което го прави удобен за сезонно или постоянно пребиваване. На остров Китира, разположена между Крит и Пелопонес, средната цена на имотите е около 2500 евро за кв. м. Островът набира популярност сред чуждестранни купувачи.

Остров Скирос се нарежда сред най-евтините гръцки острови със средна цена на имотите малко над 2000 евро за кв. м. Той остава предпочитано място от хора, търсещи традиционен гръцки начин на живот в спокойна обстановка. Остров Хиос е най-достъпният за покупка на имот със средна цена от около 1600 евро/кв. м.