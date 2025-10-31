Жилищата поскъпват с 6-8% през 2026 г.

Повече чужденци ще имат интерес към придобиване на имот в България

Купувачите стават по-взискателни

Лихвите по кредитите остават ниски през следващите две години

Жилищата ще поскъпнат с 6-8% през следващата година, прогнозира Щерьо Ножаров, главен секретар на УНСС по бюджет и финанси по време на конференция на Национално сдружение Недвижими имоти на тема “Имотният пазар в еврозоната”, на която вестник “Труд news” е медиен партньор.

През 2026 г. и 2027 г. лихвите по кредитите в страната ни ще останат по-ниски от тези в еврозоната, коментира Щерьо Ножаров. През следващата година ще бъде освободена голяма част от резервите на търговските банки в БНБ и банките ще бъдат свръх ликвидни. Това ще им даде възможност да насочат по-голям ресурс към отпускането на кредити. Едва след края на 2027 г. може да започне сближаване на лихвите в България с тези в еврозоната, смята Щерьо Ножаров. Според него през следващата година лихвите в Европа ще останат стабилни. Европейската централна банка балансира между борбата с инфлацията и борбата с рецесията. Евентуално може да има още малко сваляне на лихвите от страна на ЕЦБ.

Очакванията за влиянието на приемането на еврото върху пазара на имоти са позитивни, коментира Добромир Ганев, бивш председател на Национално сдружение Недвижими имоти. Според него след влизането ни в еврозоната много чужденци биха имали интерес към придобиването на недвижима собственост в България. Възможно е и чуждестранни инвестиционни фондове да проявят интерес към жилища в страната, което ще повлияе на пазара.

След 1 януари 2026 г. ще нарасне интересът на чуждестранни инвеститори към логистични и индустриални имоти, както и към офис площи в Българи, коментира Щерьо Ножаров. Според него в момента интересът към такива имоти е подценен, но ще нарасне през следващата година. Рейтингът на България ще бъде повишен, което ще увеличи интереса на чуждите инвеститори към страната ни. Това ще доведе до поскъпване на тези имоти повече от очакваното вдигане на цените на жилищата с 6-8 на сто.

В големите градове на страната има обща тенденция на пазара на имоти, коментира Левон Хампарцумян, зам.-председател на Български форум на бизнес лидерите. Според него при влизане на страната ни в еврозоната от 1 януари 2026 г. няма да има драматична промяна на пазара на имоти, свързана с преоценка в евро. И в момента цените на жилищата са в евро. Хората са свикнали с това и реално няма да има промяна при обявяване на цените. Но влизането в еврозоната ще доведе до отпадане на трансакцинните разходи, които в момента имат граждани и фирми при обмяна на левове за евро. Годишно това са разходи в размер между 0,5 млрд. и 1 млрд. лв. Ще имаме и по-добър достъп до външните пазари за кредити, макар че трябва да внимаваме с тях, коментира Левон Хампарцумян. Той обясни, че в България трябва да сме по-предпазливи и да не взимаме кредити на ръба на финансовите си възможности, да сме благоразумни и да не се създават свръх очаквания за цени на имотите.

Левон Хампарцумян обясни, че хората, които купуват имоти, искат среда за живот, а не просто двустайни или тристайни апартаменти. Жилища купуват хора с високи доходи, а те са много взискателни. Искат към имота да има паркинг, наблизо да има училище и датска градина. Купувачите ще стават още по-взискателни. Затова според него трябва да се заложи на качествени проекти с добра жилищна среда около тях. Той обясни, че на строителните проекти трябва да се гледа в перспектива. “Платежоспособните хора са най-взискателните и ще стават все по-взискателни. Един хубав проект винаги се разпродава”, заяви Левон Хампарцумян.