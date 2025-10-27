Наемите на жилища в Европа нараснаха до  20 евро на кв. м

В Лондон искат 39,30 евро на квадрат

Най-скъпо е намирането на квартира в Дъблин

Средният наем на жилищата в Европа нарасна до 20 евро на кв. м на месец, показват данни на международна консултантска компания. Дъблин е начело на класацията на градовете с най-високи наеми с 40 евро на кв. м, следван от Лондон с 39,30 евро на квадрат и Женева с 34,50 евро на кв. м.

Най-достъпни са жилищата в Централна и Източна Европа, както и тези в Лайпциг в Германия (10,30 евро на кв. м), Лиеж в Белгия (11,05 евро на кв. м) и Грац в Австрия (11,10 евро на кв. м). Градове в България не са включени в изследването.

Голямата разлика в размера на наемите подчертава нарастващото неравенство в достъпа до жилища, особено сред градските наематели, пише в анализа. “Търсенето на наемния пазар остава силно, което се отразява в нарастващите наеми и увеличаващата се пренаселеност”, коментира д-р Ларс Вандрей, ръководител на отдела за анализи в консултантската компания.

Продължават да нарастват и покупните цени на имотите, а сред причините за това е ограниченото строителство на нови жилища. Средната цена на жилищата в 59-те европейски града, включени в анализа, е нараснала до 5700 евро на кв. м. Доходността от първокласни жилищни имоти е средно около 4,6%, но има големи разлики между различните градове. Например доходността е ниска в градове като Стокхолм (2,50%) и Цюрих (2,70%), но има добри условия за инвестиции в Корк в Ирландия (доходност 6,25%) и Краков в Полша (6%).

Тревожна е тенденцията с пренаселени жилища в Европа, пише в анализа. В ЕС като цяло 24,4% от наемателите вече живеят в пренаселени жилища.