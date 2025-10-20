Фирми намаляват разходи за офиси

Важна е енергийната ефективност

Нарастват разходите за преместване

Тенденция на пазара на офиси под наем е стремежът на наемателите към свиване на разходите, пише в анализ на консултантска компания на пазара на имоти. Затова наемането на офис площи, свързани с удобствата на служителите, като зони за отдих и игра, става по-рядко, а енергоефективността на сградите се превръща в основен фактор при избора на офис.

Най-често сделките за пазара на офиси под наем са свързани с подновяване на договора или преместване в друга сграда. Не са много навлизащите на пазара в страната компании. Не са чести и случаите на разширяване на използваното офис пространство.

В София има силно разграничаване при нивата на наемите на офисите клас А и Б. За първокласни площи наемите надминават 15 евро на кв. метър, докато при по-ниския клас офиси средният наем е 10 евро на квадрат.

Профилът на наемателите се променя. Преди години фирмите от сферата на информационните технологии и аутсорсинг компаниите имаха дял до 80% сред ползвателите на офиси, а сега делът на тези наематели е под 30 на сто.

Времето за вземане на решение при наемането на офис площи се увеличава. Нарастват и разходите, които трябва да направят наемателите при преместване на офиса. В сравнение с 2019 г. разходите за довършителни и освежителни дейности в офиса са се увеличили между два и три пъти. Поради стремежа на наемателите да свият разходите си, те вземат решение какъв офис да наемат на база състоянието му и каква е нуждата му от ремонт и подобрение. Наемателите се насочват към енергийноефективни сгради, за да имат по-малко разходи за отопление и охлаждане.