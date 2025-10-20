Дават 425 хил. долара за дом в САЩ

Близо 50% от дохода е за ипотека

За пет години поскъпването е с 50 на сто

Много американци нямат възможност да купят собствен дом, пише АП. Това се отнася особено за купувачите на първо жилище, които нямат заключено в дома богатство, което да използват за покупка на ново жилище. Причината за това е поскъпването на жилищата с близо 50 на сто през последните пет години.

Средната цена на жилищата в САЩ достигна е 425 хил. долара. Домакинство, което получава среден годишен доход за САЩ от малко над 79 хил. долара, трябва да харчи близо 50 на сто от него, за да покрие вноските си по кредит за жилище на цена малко под 400 хил. долара. Когато годишните разходи за жилищна собственост надхвърлят 30% от доходите на средното домакинство в САЩ, се смята, че жилищата са недостъпни.

Високите цени на имотите в САЩ водят да удължаване на срока за сключване на сделка. Това кара някои продавачи да покрият разходите за сключване на сделката или пък да направят някои дребни ремонти, за да получат търсената от тях цена. На пазара на имоти в САЩ има голямо предлагане на изключително разнообразни имоти. Но наличните оферти в момента са значително под традиционното ниво за пазара на имоти в САЩ.