Търсят апартаменти с площ 100 кв. метра

Хората добре преценяват финансовите си възможности при взимане на кредит

Купувачите са повече от продавачите

Желанията на купувачите на имоти се променят, казват брокери. Преди 10 години средната площ на купуваните апартаменти в София е 74 кв. м, докато сега е малко под 100 кв. м. Този процес е повлиян от последиците от пандемията и желанието на все по-голям брой хора да работят от дома си. Промененото търсене се отразява и на строителните предприемачи, които се преориентират в новата ситуация на пазара на имоти.

Има тенденция при търсенето на жилища купувачите да се насочват към нови квартали в столицата, които предстои да се развият. Ръстът на цените на имотите е най-голям в София, тъй като в столицата търсенето е най-голямо и най-много хора мигрират в нея. Въпреки това в другите големи областни градове на страната пазарът на имоти също е много активен и цените нарастват.

Част от продавачите все още задържат имотите си, казват брокери. От една страна това може да се дължи на предстоящото приемане на България в еврозоната и очакванията за ръст на цените, а от друга, защото все още не могат да реализират печалба от препродажбата, която очакват. В резултат предлагането на имоти е по-малко от търсенето. В София, Пловдив и Варна на всеки един продавач се падат по около 1,3-1,5 купувачи. Това води до покачване на цените.

Жилищата в страната стават по-достъпни за хората в резултат на нарастването на доходите. За последните 10 години цените на жилищата в София са се увеличили близо три пъти, малко по-малко е поскъпването в Пловдив и Варна. В същото време покачването на заплатите в страната е още по-голямо. Освен повишението на доходите, друг фактор, движещ цените на жилищата нагоре, е достъпното финансиране и ниските лихви по ипотечните заеми. Размерът на взиманите кредити за покупка на имоти нараства заедно с повишението на цените. Но българите добре преценяват финансите си възможности при взимането на кредити за покупка на къщи и апартаменти и съобразяват месечните вноски с размера на доходите си.

През следващите години жилищата ново строителство ще продължат да поскъпват, а една от причините за това е използването на по-иновативни материали, които отговарят на “зелените” стандарти и са енергийно по-ефективни. При избора на имот купувачите вече се интересуват от използваните от строителите материали и искат да ограничат разходите за отопление

през зимата и за охлаждане през лятото.