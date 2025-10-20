Дават над 1 млн. лв. за къщи край Варна

Най-често цените на имоти около морската столица са около 100-120 хил. евро

За ваканция не търсят голяма площ

Предпочитат да платят повече за обзаведен апартамент

Средните цени на селските къщи в района около Варна най-често са около 100-120 хил. евро, казват брокери на имоти. Но цените на някои къщи надминават 500 хил. евро. Такива цени от над 1 млн. лв. са по-скоро изключения, тъй като става въпрос за къщи с голяма площ, обзаведени с качествени мебели, оборудвани с висок клас електроуреди и предлагащи много удобства.

Имотите край морската ни столица стават все по-желани, като купувачите най-често са хора на възраст между 30 и 45 години. Те предпочитат да купят къща на не повече от 30 минути път с кола от Варна, вместо апартамент в самия град. Сред най-предпочитаните населени места, където са високи цените на имотите, са селата Орешак и Баново. Основен проблем при повечето села край Варна е лошата инфраструктура, а част от спънките пред продажба на имота са и документите, които трябва да бъдат подготвени, преди самата сделка.

Търсенето на имоти във Варна е по-голямо от предлагането. Дефицитът на завършени и обзаведени апартаменти в морската ни столица води до увеличение на цените. Голяма част от купувачите са хора, които живеят под наем и не искат наред с наема да плащат и вноски по ипотечен кредит за апартамент, който тепърва трябва да бъде реновиран основно, за да стане готов за живеене. Тези купувачи са готови да платят по-висока цена за обзаведен апартамент, в който могат да се нанесат веднага.

В центъра на Варна цените на жилищата са по-високи. Но редица купувачи предпочитат райони извън центъра не само заради по-ниската цена, а и заради по-спокойния трафик по улиците и възможността да намират места за паркиране. Голямо е разнообразието от купувачи, които търсят имот във Варна. Част от купувачите са хора от други населени места, които продават наследствен имот и използват парите, за да купят апартамент във Варна или в друг голям град край морето.

Голямо е търсенето на имоти и в Бургас, Несебър и Поморие. От курортите най-голям е интересът към жилища в Слънчев бряг, Свети Влас, Св. Св. Константин и Елена и Чайка. Най-желани от купувачите са студиа и апартаменти с площ от 50-60 кв. метра. При покупката на ваканционен имот повечето хора не търсят голяма площ, защото ще прекарат в жилището само няколко седмици от годината. Но има и хора с по-голям бюджет за реализация на сделка, които искат комфорт и за ваканционния си дом. Средните цени на студиата край морето са 40-50 хил. евро. Но цените варират в широк диапазон в зависимост от локацията, характеристиките и качеството на имота. Според брокери на недвижими имоти, интересът към покупка на жилища в населените места край морете ще расте, а заедно с това ще нарастват и цените на имотите.