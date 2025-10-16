Iconica се издига: Пловдив с нов хоризонт в премиум сегмента

Започна изграждането на екосистема за качествен живот, съчетаваща безкомпромисен комфорт на обитаване, иновативна архитектура и технологично ноу-хау

В Пловдив се случва нещо, което ще пренапише правилата за луксозен градски живот. В квартал „Отдих и култура" – там, където зеленината среща спокойствието, а динамиката е на идеалното разстояние – изгрява Iconica. Не просто сграда. Не просто комплекс. А цяла философия за това как изглежда съвременният дом, когато няма място за компромиси.

Началото на една емблема

Всяко велико начинание започва с визия и решителност. За Iconica този момент дойде с първата копка – символичен акт, зад който застанаха арх. Светослав Станиславов от студио STARH, автори на вдъхновяващата архитектурна концепция и Константин Бояджиев, изпълнителен директор на Галакси Инвестмънт Груп.

Галакси Инвестмънт Груп, с впечатляващото си портфолио от висококласни жилищни, хотелски и офис комплекси, поема пълния проектен мениджмънт. Това означава едно – всяка идея ще бъде реализирана с прецизност, всеки детайл ще носи подписа на съвършенството, а крайният резултат ще надмине дори най-смелите очаквания.

Пространство, което вдъхновява

Влезте в свят, където луксът е цялостно преживяване – от входа до най-личното пространство. Тонът се задава още с първата крачка: елегантните фоайета с височина 3.75 м са композиция от естествени материали, излъчваща престиж и топлина. Това усещане за простор продължава и в самите жилища, където светлата височина от 2.83 м и огромните панорамни прозорци превръщат всеки изгрев и залез в лично преживяване. Тук всеки от 184-те апартамента е проектиран с убеждението, че интериорът трябва да отключва потенциал, а не да поставя граници, давайки пълна свобода на въображението ви.

Когато дворът е парк от близо 6 декара

Колко хора в града могат да се похвалят със собствен парк от 5845 кв.м. пред дома си? За обитателите на Iconica това ще бъде реалност. Едно лично зелено пространство за спорт, релакс и социални контакти, напълно изолирано от градския шум. Но това е само основата, от която природата се издига нагоре. Зеленината е интегрирана вертикално и по фасадата, превръщайки Iconica в пример за устойчива и жива архитектура. А на шести етаж ви очаква нещо още по-специално – озеленена тераса с панорамни гледки към пловдивските тепета.

Инвестицията в Iconica е инвестиция в енергийна ефективност

Но зелената философия на Iconica е много повече от естетика. Тя е подкрепена от инженеринг от най-висок клас, който гарантира висока енергийна ефективност и пълен комфорт. Вентилируемата фасада с 10 см каменна вата и висококачествени керамични плочи осигурява върхова топло- и шумоизолация, както и визия, неподвластна на времето. А щом прекрачите прага, комфортът е осигурен от подово отопление към ТЕЦ, като на последния етаж е предвидена и подготовка за термопомпи – решение за онези, които мислят занапред. Висококласната алуминиева дограма, опцията за система „Умен дом" и инсталацията за превенция от наводнения са гаранция, че животът тук ще бъде не само красив, но и напълно спокоен. Освен това бъдещите собственици ще имат достъп до удобно мобилно приложение, което прави ежедневието още по-лесно.

Паркинг, достъп, сигурност – решени

Никакви компромиси, никакви притеснения. Две подземни нива с паркоместа и гаражи осигуряват комфорт за всяко семейство. За собствениците на електромобили са предвидени 46 зарядни станции, а любителите на велосипедите ще оценят 115-те веломеста.

Пет високоскоростни асансьора и топли връзки от паркинга правят достъпа до апартаментите бърз и приятен дори в най-студените зимни дни. А модерните системи за контрол на достъпа и видеонаблюдение гарантират сигурност 24/7.

Локацията, която няма нужда от представяне

Булевард „Свобода" в квартал „Отдих и култура" е адрес, който говори сам за себе си. Гребната база и парк Розариум са на минути пеша – идеално място за спорт, разходки и отдих сред природата. В същото време Мол Пловдив и големите търговски вериги са на една ръка разстояние. Градската динамика е достъпна, но не натрапчива. Тук най-доброто от двата свята не е компромис, а ежедневие.