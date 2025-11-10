Над 3000 евро за квадрат в желаните райони на София

Най-активни на пазара на имоти са млади семейства и хора с високи доходи

Бързи сделки за добрите оферти

Има дефицит на ремонтирани жилища на вторичния пазар

Цените на апартаментите в най-желаните от купувачите квартали на София надминават 3000 евро за квадрат, разказаха брокери. В района около Докторски паметник повечето оферти са с цени над 4000 евро за кв. метър, а причината за това е ограниченото предлагане. Жилищата в южните и източните квартали на столицата, както и в центъра на града са най-предпочитани от купувачите.

Най-активни на пазара на имоти са млади семейства и хора с високи доходи, като например от сферата на информационните технологии. Много хора с налични пари купуват жилища с инвестиционна цел. Търсенето е предимно на двустайни и тристайни апартаменти ново строителство или на жилища с добър потенциал за отдаване под наем. На пазара има дефицит на ново строителство в напреднал етап, както и на ремонтирани жилища на вторичния пазар с реалистични цени. Някои собственици на стари апартаменти имат завишени очаквания и се опитват да продадат имота си на цени над пазарните. Но купувачите са добре информирани, взискателни са и знаят какъв имот могат да купят с парите си. Купувачите търсят предимно функционални жилища с добра енергийна ефективност и на локации с развита инфраструктура. Когато имотът отговаря на изискванията на купувачите, сделката се сключва бързо.

Пазарът на имоти в София е изключително динамичен. Интересът към покупка на жилища е устойчив, особено в добре развитите райони, а цените продължават да нарастват. Налице е ясно изразено търсене, особено в средния ценови сегмент. Всички искат да живеят в много голямо и луксозно жилище, но броят на хората, които могат да си позволят такъм имот е по-малък.

Жилища купуват предимно хора с доходи над средното ниво, които могат да си позволят хубав дом. Затова и интересът към най-малките жилища, както и към такива в не особено желани квартали, е по-ограничен. Малки жилища купуват например млади хора, които искат да имат собствен дом, но все още нямат собствено семейство, както и хора, които търсят възможност да инвестират парите си. Малките жилища са по-евтини и при отдаване под наем може да осигурят добра доходност, ако са в район с добър градски транспорт.