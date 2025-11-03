С вдигане на доходите купуват по-голям дом

Нараства интересът към райони около София с добри пътища до тях

Предлагането е ограничено

Инвестират в имоти с цел предпазване на средствата и бърза препродажба

Сред купувачите на имоти преобладават тези, които търсят жилище за семейството си - първи дом или по-хубаво жилище, разказаха брокери на имоти. С увеличаване на доходите хората искат и да живеят в по-хубав и по-просторен дом, в по-добър район. Затова купуват по-хубав имот на по-висока цена, а старото жилище или продават, или запазват като инвестиция. Много хора с нарастване на доходите купуват и ваканционен дом, където да почиват със семейството си.

Имотите винаги са били сигурна инвестиция в несигурни времена и днешната ситуация не прави изключение. Много хора инвестират в имоти с цел предпазване от обезценяване на спестяванията или с цел бърза препродажба поради растящите цени. Тази тенденция се потвърждава от данните за нарастващ дял на купените двустайни апартаменти. При покупка на дом за семейството хората по-често избират тристайни жилища. А при покупка за инвестиция най-търсени са двустайните.

Много са факторите, които допринасят за активното търсене на жилища. Най-важните от тях са продължаващият ръст на доходите, ниските лихвени проценти по банковите кредити, влизането ни еврозоната и очакванията това да доведе до допълнително повишение в цените. Също така за бързата продажба на наличните на пазара имоти допринася и ограниченото предлагане.

Нараства интересът към имоти в райони край София, до които има хубав път. Затова предлаганите апартаменти ново строителство в градовете около столицата са доста атрактивни за купувачите. Инвеститорите виждат интереса на купувачите и реализиран нови проекти с качествени жилища. Районите край София предлагат по-спокойна и по-зелена среда, която е привлекателна за млади семейства с деца и хора, търсещи повече пространство за живот и комбинация от удобствата на малкия град с близост до столицата.

От съществено значение при избора на имот е времето за пътуване до София. Затова очакванията са с подобряване на инфраструктурата и развитието на нови транспортни връзки тези региони да привлекат още повече купувачи, които търсят по-достъпни и качествени жилища, но в близост до столицата.