В София-област рязко нарасна строителството на жилища

Започна изграждането на 6443 апартаменти и къщи в страната

Правят 1797 кооперации и еднофамилни сгради

Строителството на нови жилища се увеличава в редица области на страната. Това се дължи на голямото търсене на апартаменти и къщи в много големи и по-малки населени места. А строителните предприемачи с изгражданите от тях сгради се опитват да удовлетворят желанията на клиентите.

През третото тримесечие на годината в София-област има голямо увеличение на строителството на нови жилища, показват данни на Националния статистически институт. В рамките на три месеца в областта е започнало изграждането на 174 сгради с 294 жилища в тях. При сградите увеличението е с 3,6 на сто, а при жилищата е с над 32% спрямо предходното тримесечие. Спрямо същия период на миналата година увеличението на броя на започнатите жилища е с близо 70 на сто.

Много хора предпочитат да купят къща, а не апартамент. Затова има активно строителство на къщи.

По принцип през третото тримесечие на годината има по-малко започнати жилища в цялата страна спрямо предходното и настоящата година не прави изключение. София-град запазва за второ поредно тримесечие първо място сред областите в страната по започнато строителство в рамките на три месеца, след като преди това на първо място беше Пловдив, а преди това четири поредни тримесечия начело на класацията отново беше столицата. В София-град за три месеца е започнало строителството на 308 сгради с 1879 жилища в тях, показват данните на НСИ.

В област Пловдив през третото тримесечие на годината е започнало строителството на 287 сгради, или на 843 апартаменти и еднофамилни къщи. Пловдив се изкачва на второ място по ново строителство след София, като измества от второто място област Бургас. Много активно е строителството и в област Варна. Само в рамките на едно тримесечие в морската столица е започнало строителството на 145 сгради с 662 жилища в тях. Така Варна се изкачва на трето място по активно строителство след столицата и Пловдив.

Четвъртата позиция е за област Стара Загора. В рамките на три месеца там е започнато изграждането на 122 жилищни сгради с 449 жилища в тях, показват данните на НСИ. Спрямо същия период на миналата година увеличението на започнатите жилища е с над 62 на сто. На пето място е област Бургас, където през тримесечието е започнало строителството на 134 сгради с 434 жилища. На шесто място в класацията по най-активно строителство е Пазарджик. Там с започнати 75 сгради с 378 жилища, което е с над 52% повече спрямо миналата година. Топ седем на областите по активно строителство се допълва от Благоевград с 122 започнати сгради с 364 жилища в тях, което е увеличение с близо 38% на годишна база.

Оказва се, че по отношение на броя на започнатите жилища между Пазарджик и Благоевград няма голяма разлика, както и между Бургас и Стара Загора. В Пловдив строителството е доста по-активно, а в София-град започнатите жилища са почти колкото в областите Пловдив, Варна и Стара Загора взети заедно.

Общо за цялата страна през тримесечието е започнал строежът на 1797 жилищни сгради с 6443 жилища в тях и с 880 хил. кв. м обща застроена площ, на 9 административни сгради/офиси с над 7,2 хил. кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 654 други сгради с 418 хил. кв. м РЗП.

В редица области на страната има съществен ръст на започнатото строителство. Например в област Велико Търново започнатите през тримесечието нови къщи и апартаменти са 61, което е с над 60% повече спрямо същия период на миналата година, когато започнатите жилища са 38.

Нови жилища изграждат не само в най-големите градове на страната. Най-голям ръст за тримесечието е регистриран в област Шумен, където е започнал строежът на 177 къщи и апартаменти. Това е ръст с 378%, или близо пет пъти повече спрямо същия период на миналата година, когато са започнати само 37 жилища.

Много голям е и ръстът на строителството в област Плевен - с над 237%, където е започнало изграждането на 81 нови къщи и апартаменти, при 24 жилища за същия период на миналата година. Много сериозно увеличение на изгражданите жилища е регистрирано и в област Сливен. През тримесечието започнатите жилища са 112, което е с над 138% повече на годишна база. Във Враца е започнало строителството на 32 жилища, което е два пъти повече от миналата година по това време. Добре е да бъдат отбелязани и Смолян (увеличение с 66,7% спрямо миналата година и 20 започнати жилища), Габрово (ръст с 56,4% и 61 започнати жилища) и Русе (увеличение с 45,3% и 93 жилища).

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 287 жилищни и 62 други сгради; София-град - 308 жилищни, 5 административни и 30 други сгради; София - 174 жилищни и 44 други сгради.