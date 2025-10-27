Искат 1600 лв. наем за тристаен в столицата

Цената зависи от обзавеждането, дали скоро е правен ремонт, близостта до спирка на градския транспорт

Доходността достига 5 на сто

Увеличението е над два пъти за 10 години

Наемите на тристаен апартамент в София са средно малко над 1600 лв., показват данни на компания за недвижими имоти. В рамките на 10 години увеличението на наемите е с повече от 110%, или над два пъти. През 2015 г. средният наем на тристаен апартамент е малко над 760 лв.

Конкретните наеми на апартаментите в София се движат в много голям диапазон. Сред факторите, които определят нивото на наемите, са обзавеждането на жилището, локацията, дали скоро му е правен ремонт, близостта му до спирка на градския транспорт и метрото.

Повишението на наемите през годините е по-малко от покачването на цените. За период от 10 години цените на апартаментите в столицата са нараснали близо три пъти.

Наемите не растат толкова бързо, колкото цените на имотите, тъй като все повече хора предпочитат да купят собствен дом вместо да живеят под наем, обясняват брокери. Ниските лихви по ипотечните кредити, растящите доходи и инфлацията тласнаха много хора да купят имот. Сред купувачите има и много млади хора на възраст под 30 години. Те предпочитат да изплащат вноски по ипотечен кредит, които са близки до размера на наема, но да имат свой имот. Така след години имотът ще бъде изплатен, ще имат собствен дом и ще могат да харчат всичките си доходи без да мислят за наема или за вноската по ипотека. Притежанието на собствено жилище е и въпрос на престиж за българите.

Търсенето на жилища под наем в София е голямо, което осигурява добра доходност на собствениците. Брутната доходност от наем в София средно е около 4 на сто за апартаменти в центъра и квартал “Лозенец”. За квартали като “Кръстова вада”, “Манастирски ливади” и “Витоша” средната доходност е 4,8%, а за “Малинова долина”, “Младост”, “Надежда” и “Люлин” е около 5 на сто. Освен добрия доход от отдаване на имот под наем, за много купувачи на имоти последните години са възможност за реализиране на висока печалба от покупко-продажба на имот.

При инвестиция в имот и отдаването му под наем се формира текуща доходност, но след години имотът може да бъде продаден на по-висока цена, което да осигури добра печалба. Много хора, които инвестират в жилищни имоти, не се занимават с отдаването им под наем, а разчитат на печалба при продажбата им след години.