Издадоха разрешителни за 13 541 нови домове

Насочват се и към по-малки градове

Плановете за Плевен с 420% увеличение

Разрешителни за строеж на 13 541 нови жилища са издадени в страната през третото тримесечие на годината, показват данни на Националния статистически институт. Издадени са разрешителни общо за 2292 жилищни сгради с 13 541 жилища в тях и 1,475 млн. кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 16 административни сгради/офиси с 14,7 хил. кв. м РЗП и на 1271 други сгради с 683,7 хил. кв. м РЗП.

Само за София-град през тримесечието са издадени разрешителни за вдигане на 3000 жилища в 230 кооперации и къщи, което е сигнал, че строителството в столицата ще остане изключително активно. Спрямо същия период на миналата година са издадени разрешителни за над 24 на сто повече жилища.

От данните на НСИ прави впечатление, че в редица малки и големи градове на страната има сериозен ръст на издадените разрешителни за строителство на жилища. Това показва, че предприемачите се насочват и към по-малки градове, а не само към най-големите. Най-сериозен ръст на годишна база има на издадените разрешителни в област Плевен. Там са дадени документи за 265 жилища, което е увеличение от над пет пъти, или с близо 420%. В област Сливен са издадени разрешителни за 158 нови жилища, което е увеличение с над 229%, или над три пъти спрямо същия период на миналата година. В област Габрово разрешителните са за 75 жилища, което е увеличение със 188%. Голямо увеличение на разрешителните има и в областите Кюстендил (+167%), Бургас (+165%), Шумен (+127%), Смолян (+121%) и Перник (+111%).

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 442, София-град - 230, София - 226, Варна - 215, и Бургас - 186. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите Пловдив - 3744, София-град - 3000, Бургас - 2090, Варна - 1236, и Благоевград - 445.