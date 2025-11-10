Лидер по нови големи жилища е София

Столицата е на първо място по апартаменти, които излизат на пазара

Тухлените сгради имат дал от 23,6%

Двустайните са предпочитани от купувачите

София се изкачва на първо място по брой на изградените нови големи къщи и апартаменти. През третото тримесечие на годината в столицата са въведени в експлоатация 96 жилища с пет и повече стаи, показват данни на Националния статистически институт. София отново е начело в класацията след като през предходното тримесечие Пловдив беше на първо място по нови големи жилища.

На второ място е област Пловдив с 95 нови жилища с поне пет стаи, които са въведени в експлоатация за едно тримесечие. Топ три се допълва от София-област с 65 нови големи жилища. Четвъртата позиция е за област Бургас, където завършените домове с 5 и повече стаи през тримесечието са по 42. На пета позиция остава област Варна с 41 нови големи жилища.

Интересът към големите къщи и апартаменти нараства. Затова в страната има още няколко области, в които завършените жилища с поне пет стаи само за едно тримесечие са от десет нагоре. Това са Благоевград (36 големи жилища), Сливен (28), Стара Загора (27), Перник (19), Пазарджик (17), Добрич (13), Хасково (12) и Кърджали (11). Общо за страната завършените големи жилища са 538 броя.

София е лидер по общия брой на нови жилища, излезли на пазара през тримесечието. В столицата за три месеца в експлоатация са въведени 2081 апартаменти и къщи. На второ място остава област Бургас, където са завършени 913 жилища. Област Пловдив е на трето място с 846 жилища.

Челната петица се допълва от областите Варна и Стара Загора съответно с 723 и 390 жилища, въведени в експлоатация през тримесечието. След това в класацията са Благоевград (326), Кърджали (203), София-област (175), Пазарджик (132), Перник (116) и Сливен (100). Оказва се, че сериозна строителна активност има в доста градове от страната. Като много жилища изграждат в района около София.

Най-голям е делът на новопостроените къщи (75,4%), следвани от жилищните кооперации (16,4%).

Но има и райони в България, които се развиват доста бавно. Например в област Монтана през тримесечието са въведени в експлоатация само четири жилища, а в областите Враца и Силистра само по седем броя.

В южната част на страната строят много повече от северната, показват данните на НСИ. В Северния централен район на България въведените в експлоатация нови жилища в рамките на три месеца са само 71, а в Северозападния район - 118. Докато в Североизточния район новите домове са 838, което е над четири пъти повече от другите два северни района взети заедно. В Югозападния район (където влиза София) строителството е още по-активно, като за три месеца са въведени в експлоатация 2715 жилища.

Когато купуват имот, в който да живеят, хората търсят предимно апартаменти с повече стаи. При покупката на жилище с цел инвестиция обаче, повечето се насочват към двустайните. През тримесечието завършените тристайни жилища са 2376, като те изостават по брой от двустайните. Тристайните жилища са 36,7% от всички излезли на пазара през тримесечието, а двустайните са 2463 и имат дял от 38%. Четиристайните къщи и апартаменти пък са 707 и са повече от едностайните, които са 394.

Броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през тримесечието е общо 1392, а новопостроените жилища в тях са 6478. От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през тримесечието със стоманобетонна конструкция са 69,6%, с тухлена - 23,6%, с панелна - 0,8%, а с друга - 6%. Най-голям е делът на новопостроените къщи (75,4%), следвани от жилищните кооперации (16,4%).

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през тримесечието е 629,6 хил. кв. м. Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище нараства спрямо предходното тримесечие и достига 69,9 кв. м.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите София - 139,9 кв. м, и Силистра - 121,7 кв. м, а най-малка - в областите Смолян - 53,5 кв. м, и Търговище - 56,6 кв. метра.