5467 евро  на кв. метър за жилище в Мадрид

Чужденци вдигат цените

Градът е на второ място по цени в Испания

Цените на жилищата в Мадрид нараснаха средно до 5467 евро на кв. метър, показват данни на сайт за обяви за продажби на имоти. Испанската столица е на второ място по най-високи цени на жилищата сред градовете в Испания. В рамките на година апартаментите в Мадрид са поскъпнали с над 20 на сто. В Барселона повишението на цените е по-малко, но градът остава най-скъпият в Испания за покупка на жилищни имоти.

Достъпността на жилищата в Испания се превръща във все по-голямо безпокойство както за политиците, така и за избирателите. Жилищната криза в Испания се дължи на комбинация от фактори, включително бавния процес по даване на разрешителни за ново строителството, недостиг на налични терени за строителство на жилищни сгради и голям приток на имигранти. В столицата на Испания ръстът на цените е подкрепен от пристигането на богати чуждестранни инвеститори, предимно от Латинска Америка, които предизвикаха бум в търсенето на луксозни имоти. Много хора от Северна и от Южна Америка купуват имоти в Испания, като интерес има не само към жилища от висок ценови клас, а и към по-евтини имоти.