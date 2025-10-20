Българите смело купуват имоти

Правят по няколко огледа

Сравняват офертите на пазара

Обзаведените апартаменти ново строителство в най-желаните от купувачите квартали са най-скъпи.

Българите все по-смело купуват имоти, разказаха брокери. Търсенето е изключително активно. Сред причините за това е предстоящото влизане на страната ни в еврозоната. Но хората не купуват на всяка цена. Преди купувачите да изберат най-подходящия имот за семейството си правят по няколко огледа.

На пазара има голямо предлагане от различни по отношение на цена, качество и локация имоти. Затова всеки купувач първо трябва да определи бюджет, с който разполага, за реализиране на сделка. Така търсенето може да бъде концентрирано в определен ценови диапазон. Хората имат възможност да сравняват различните оферти, за да изберат имот, който най-много отговаря на изискванията им.

Обзаведените апартаменти ново строителство, с голяма площ, с място за паркиране, в най-желаните от купувачите квартали са най-скъпи. Затова само хората с по-големи финансови възможности могат да купят такъв имот. При избора на конкретен апартамент някои купувачи са готови да направят компромис с локацията и да придобият жилище в някой от крайните квартали. Други купувачи държат на точно определен район, но са готови да вземат апартамент с по-малка площ, за да се вместят в наличния бюджет. Някои избират жилище в начален етап от строителството, заради по-ниската цена. Но за други е важно да могат бързо да се нанесат в новия си апартамент и искат завършен дом с Акт 16.