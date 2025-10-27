Дават до 250 хил. евро zа апартамент във Варна

Цените са в широки граници

Една трета от покупките са с кредит

Цените на апартаментите в София са доста по-високи, отколкото във Варна, казват брокери на имоти. Във Варна трудно се преминава психологическата граница от 250 хил. евро за имот. Цените на квадратния метър в морската столица зависят от редица фактори, като например в кой район е жилището и етапа на строителство, но в масовия случай са около 1600-2000 евро за кв. метър.

И в София, и във Варна голямо е търсенето на жилища “на зелено”. Причината за това е по-ниската цена на апартаментите в строеж. Освен това в началния етап от изграждане на нова жилищна сграда има по-голям избор по отношение на изложение, етаж и разпределение на стаите.

Търсенето на имоти във Варна е голямо, но няма достатъчно предлагане, което води до покачване на цените. В София строителството е много по-активно, отколкото във Варна.

В цялата страна с банков кредит стават по-малко от една трета от покупките на имоти. У нас парите в брой, които държат хората, са много повече в сравнение със Западна Европа. Това е една от причините за засиленото търсене на имоти. Един от най-стабилните варианти за инвестиция на налични пари е покупка на недвижим имот. България е държава, много подходяща за такъв тип вложения. Стабилността на банковата система, ниските лихви по кредитите и малката безработица допринасят за голямото търсене на имоти.