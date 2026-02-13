Български производител ще прави тежък разузнавателен дрон

С модерни германски сензори

Безпилотен летящ радар за ранно предупреждение

Българската старт-ъп компания "Дронамикс“ (Dronamics) започва производството на разузнавателен БЛА, базиран на разработения от нея товарен дрон "Черен лебед“ (Black Swan).

Безпилотната система за ранно предупреждение "Detect & Defend" ("Откривай и защитавай") е продукт на стратегическото партньорство с германския лидер в производството на сензори HENSOLDT, съобщиха от "Дронамикс“.

Решението трансформира българския товарен дрон с голям обсег в многофункционална отбранителна система за непрекъснато въздушно наблюдение и целеуказване, благодарение на най-съвременните сензорни системи на HENSOLDT. Това позиционира Black Swan като най-универсалния безпилотен летателен апарат от стратегически клас III (най-тежките дронове по класификацията на по НАТО), произведен в Европа.

Основната цел на новата платформа е да запълни критичен пропуск в националната и европейската сигурност: способността за откриване и прихващане от въздуха на многостранни заплахи (въздушни, наземни и морски). Това осигурява европейски суверенитет над европейското въздушно пространство в условията на нарастващи геополитически рискове, особено по източния фланг на НАТО.

"Detect & Defend" ще бъде оборудвана с водещия пакет MissionGrid на HENSOLDT, включващ софтуер за управление на мисии MissMarvin, и свръхмодерен радар със синтетична апертура (SAR) PrecISR, за откриване и прихващане на въздушни, наземни и морски заплахи, способен да създава висококачествени триизмерни изображения на земната повърхност, обекти, превозни средства, независимо от времето на денонощието и атмосферните условия (облаци, дъжд, мъгла, дим). Това ще позволи на дрона да „вижда“ и целеуказва заплахи в непрекъснат режим, дори в условия, където традиционните сензори са слепи.

Ранните демонстрации на съвместното решение са планирани за по-късно тази година, последвани от оперативно разполагане с фокус върху укрепване на способностите на Европа по нейния източен фланг, Средиземно море и Атлантическия океан.