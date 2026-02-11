Правят завод за самолетни компоненти в Пловдивско

175 нови работни места

Министерският съвет одобри проект на Меморандум за разбирателство между правителството и „Либхер - Транспортейшън Системс Марица" в изпълнение на приоритетния инвестиционен проект „Създаване на нова производствена база на Либхер в България". Това съобщиха от правителствената информационна служба.

В новата производствена база в с. Бенковски, община Марица, област Пловдив, ще се произвеждат, тестват и разработват продукти за самолетната индустрия. Те включват - първични задвижващи механизми за управление на полета, трансмисионни валове за задействане на закрепванията на крилата, задвижващи механизми за управление на колесниците и климатични системи за самолети.

Създаването на новия стопански обект е продиктувано от увеличаващите се поръчки към компанията от страна на клиенти, сред които са Airbus (ЕС) и Embraer (Бразилия).

Размерът на инвестицията на компанията е 149 648 000 лв. Очаква се откриване на 175 нови работни места.