Цените на златото и среброто пак дръпнаха нагоре

Пазарите отчитат възстановяване на цените - златото поскъпва с 2,5%, среброто с 3,7%

След като отбеляза рязък спад, цената на златото продължи да се покачват в сряда, надхвърляйки 5000 долара. Спот цената на златото се повиши с около 2,5% към 06:45 GMT (08:45 ч. българско време), достигайки 5070 долара за унция.

В понеделник златото падна под нивото от 4500 долара, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е избрал бившия управител на Федералния резерв Кевин Уорш за свой кандидат за следващия председател на Фед.

Цените на среброто също отбелязаха ръст от 3,7% до 88,2 долара за унция.

През януари цената на златото скочи с 13,2%, отбелязвайки най-доброто си месечно представяне от септември 1999 г. на фона на глобалните геополитически рискове.

САЩ настояват за закупуване на Гренландия, което доведе до известно напрежение с Европа, докато липсата на съществена промяна в очакванията за политиката на Федералния резерв и свързаните с това очаквания, че щатският долар може да загуби стойност, повишиха цените на златото.

Златото започна 2026 г. на цена от 4 313 долара за унция и миналата седмица достигна рекордно високо ниво от 5 598 долара, припомня Anadolu Agency.