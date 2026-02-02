Цените на златото и среброто продължават да падат. Какво се случи?

Докато доларът се покачваше, спот цената на златото регистрира най-стръмния си еднодневен спад от 1983 г. насам, с повече от 9%, а среброто се срина с 27%

Цените на златото продължават да падат в понеделник, след като миналата седмица затвориха с рязък спад след 10-седмична възходяща тенденция. Към 07:00 GMT цената на унцията злато достигна ниво от 4 535,8 долара, което е спад с около 6,7% спрямо петък; в петък тя падна и с около 11%.

Златото е скочило с приблизително 66% през последните 12 месеца, докато миналата седмица, преди скорошната разпродажба, този темп беше около 90%.

Цените на среброто също се сринаха с около 11,7% до 74,8 долара за унция. 12-месечният му скок беше от 139%, в сравнение с 255,6% миналата седмица.

Решението на Федералния резерв в сряда да запази лихвените проценти постоянни помогна на долара да се възстанови от многогодишните си дъна, но той остана на прага на втори пореден седмичен спад.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в петък, че е избрал бившия управител на Федералния резерв Кевин Уорш за свой кандидат за следващия председател на Фед. Съобщението на Тръмп за Уорш намали несигурността на пазарите и предизвика спад в цените на благородните метали.

"Явният катализатор за масивните разпродажби в петък изглежда беше новината, че Кевин Уорш си е осигурил номинацията за председател на Федералния резерв", казаха анализатори на Deutsche Bank.