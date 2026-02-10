Изграждат регионален център по пътна безопасност в Бургас

Ще има и супер модерен полигон за подготовка на бъдещи шофьори

Поръчката е за над 6 милиона евро

Регионален център по пътна безопасност ще бъде изграден в Бургас. Той ще се намира на територията на Промишлена зона „Юг – запад“, в непосредствена близост до ж.к. „Меден рудник“.

Общината вече е обявила обществена поръчка за проектиране, строителство и авторски надзор за изграждане на обекта. Общата максимална стойност, предвидена за изпълнението на заданието, е в размер на 6 674 437,45 евро с ДДС. Поръчка ще се реализира чрез безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. и със собствени бюджетни средства на Община Бургас. Кандидат изпълнителите могат да подават документи до 11 март, съобщават от Общината.

Регионалният център ще се състои от учебна сграда за практически и симулационни обучения, и от площадка за пътна безопасност за пешеходци – умален модел на реална пътна среда, включващ кръстовища, пешеходни пътеки, велоалеи, пътни знаци, кръгово движение и симулации на училищни зони. Там ще се провеждат практически уроци с ученици. Ще има още и тренировъчен полигон с трасета, с различни видове настилки за обучение при различни условия и пътни ситуации.

Трасето следва да разполага с всички нужни условия за обучение, за да допринася за изграждане на първоначални навици на бъдещите шофьори и да ги подготвя за реакция при различни по характер трудности на пътя и при различни климатични условия.

Изисква се то да бъде проектирано така, че да осигурява и тренировъчни условия за рязко ускоряване, спиране или маневри за вземане на остри завои. От тях, най-важните са тези, които включват специални вградени плъзгащи се повърхности, водни дюзи и др. Тези системи позволяват на шофьорите да се подложат на контролирано тестване на лошо сцепление на гумите и хлъзгане на автомобила.

Във връзка с проекта, ще се реновира и близката улица „Крайезерна“. При ремонта, там ще се изгради локално платно, велоалея, улично осветление и дъждовна канализация.