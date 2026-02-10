България получи одобрение за 3,2 млрд. евро по механизма SAFE

Постоянните представители на страните членки на ЕС одобриха два пакета от решения за изпълнение, свързани с финансовата помощ за България и още 15 държави по програмата "Действие за сигурност за Европа", известна като SAFE, съобщи БНР.

Очаква се първият пакет да бъде приет официално утре на Съвет "Външни работи (отбрана), а вторият – от страните членки следващата седмица. И в двата случая няма да има обсъждане. Сумата, която България трябва да получи, е над 3,2 млрд. евро.

Тя бе одобрена от Европейската комисия на 15 януари. За да бъде отпусната, страната ни трябваше да представи национален план за отбрана. Същото се отнася и за другите държави. След като одобри националните планове, Комисията предложи това да направи и Съветът.

На 1 декември 2025 българското правителство подаде искане до Европейската комисия (ЕК) за финансиране от 3,2 млрд. евро по линия на инструмента, придружено от Националния план за инвестиции в европейската отбранителна промишленост. Планът включва проекти за модернизация на Българската армия и укрепване на отбранителните способности на страната.

Всички проекти по инструмента SAFE трябва да бъдат изпълнени до 31 декември 2030 г