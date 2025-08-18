Бързат да купуват имоти преди еврозоната

Около 60 на сто от сделките в столицата са с банков кредит

В района на Докторския паметник квадратният метър струва над 4000 евро

Цените ще продължат да нарастват

Много хора бързат да купят жилищен имот, защото очакват след влизане в еврозоната цените да нараснат още повече, разказаха брокери. През последните години къщите и апартаментите поскъпнаха значително, а очакванията са тенденцията за покачване на цените да продължи. Приемането на еврото ще бъде само един от факторите, които повишават търсенето, а съответно и цените. Изгодните лихви по кредитите също са фактор за голямото търсене на имоти. Около 60% от сделките в столицата се осъществяват с помощта на кредити.

Цените на жилищата в различните градове на страната се движат в много широк диапазон в зависимост от фактори като качество на строителството и инфраструктурата на квартала. Има търсене на напълно завършени имоти с подови настилки, готови за боядисване стени и оборудвани бани. Но предлагането на такива имоти е ограничено.

Средната цена на квадратен метър жилищна площ в София надхвърля 2000 евро. Рекордьор по високи цени е районът около Докторския паметник, като квадратния метър струва повече от 4000 евро. Тази цена го откъсва с доста пред останалите най-скъпи райони в София. Сред тях например са “Изгрев”, “Изток” и “Оборище”. Но има и квартали с доста по-ниски цени. Сред тях са някои от районите на “Люлин” и “Надежда”.

В Пловдив цените на квадратен метър жилищна площ варират от 1000 евро до над 3000 евро в зависимост от квартала и качеството на строителството. Много високи са цените на имотите в квартал “Капана”.

Във Варна цените на имотите също са в много широки граници и като цяло са по-високи от тези в Пловдив. Във Варна средните цени на двустайните жилища са от около 1300 евро до 3500 евро за квадрат в зависимост от квартала. Сред най-скъпите квартали на Варна са “Генералите” и “Гръцка махала”. По-евтино, отколкото във Варна, може да бъде купен апартамент в Бургас. Средните цени на двустайните апартаменти в Бургас са от около 1000 евро до 2800 евро за квадрат в зависимост от квартала. Най-скъпи са жилищните имоти в центъра на града и кварталите “Зорница” и “Лазур”.

В Русе средните цени на жилищата са от около 1000 евро до 1600 евро в различните райони. А в Стара Загора средните цени са в диапазона от 800 евро до 1600 евро за квадрат.

Цените на апартаментите в северната част на Гърция са близки до тези на жилищата в София. Затова много българи купуват имоти в южната ни съседка. Например в Кавала средните цени са около 2000 евро за квадрат. Малко по-евтини са апартаментите в Солун. В района на Халкидики повечето имоти струват над 2500 евро на квадратен метър.