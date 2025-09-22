Варна отбеляза Независимостта на България с военен ритуал и общоградско хоро

Варна отбеляза 117-годишнината от Независимостта на България с военен ритуал на централния пл. "Независимост". Началото бе дадено с тържествено издигане на българския трибагреник и флаговете на Варна и ЕС под звуците на националния химн, изпълнен от представителния духов оркестър на ВМС. Строят на почетния караул прие командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов. Свещеници от Варненската и Великопреславска митрополия отслужиха празничен молебен.

Честването уважиха областният управител проф. Андрияна Андреева, заместник-кмета Илия Коев, председателят на Общинския съвет Христо Димитров, евродепутатът Емил Радев, депутати, общински съветници, общественици и граждани.

След церемонията по традиция на площада се изви пъстро общоградско хоро с участието и на танцьори от фолклорен ансамбъл "Варна".

Тържествата за Деня на Независимостта бяха организирани от Община Варна, ВМС и Варненската и Великопреславска митрополия.